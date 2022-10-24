التنمية المحلية تتابع فعاليات ورشة العمل لمناقشة وضع الرؤية الاستراتيجية لخطة التنمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية الإسراع بالتنمية الشاملة فى محافظات الصعيد ....

و فى ضوء تأكيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على ضرورة وضع الرؤية الاستراتيجية لخطة التنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظات الصعيد من خلال تشبيك الجهود علي المستوي المحلي من منظمات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية للمحافظات والقطاع الخاص....

تابعت وزارة التنمية المحلية فعاليات ورشة العمل التى شارك فيها اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، لمناقشة وضع الرؤية الاستراتيجية لخطة التنمية المحلية المتكاملة لمحافظة قنا ، وذلك اتساقاً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى ، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج تنمية المحلية بصعيد مصر ، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد ، والدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتورة نهال المغربل إستشارى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتورة شريفة ماهر نائب رئيس البرنامج ، ومديرى مديريات الخدمات، ورؤساء مجالس المدن ، واعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة والقيادات التنفيذية و منظمات المجتمع المدنى وجمعية المستثمرين.

وقال محافظ قنا أن نجاح المحافظة في تنفيذ خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، كان له بالغ الأثر في الارتقاء بمعدلات التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بقري ومراكز المحافظة ، مما جعلنا اليوم مؤهلين لوضع الرؤية الاستراتيجية لخطة التنمية المحلية المتكاملة، تعظيما للاستفادة من الاستثمارات التي قامت بها الدولة المصرية.

وأضاف الداودي أن الرؤية الاستراتيجية لمحافظة قنا تستهدف وضع خطة طويلة المدى لما ستكون عليه المحافظة نهاية عام 2030 ، مؤكدا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة، مقارنة بأي وقت مضى ، فنحن نهدف من خلال تلك الخطة إلي إحداث تنمية حقيقية علي كافة المستويات وتوفير فرص عمل والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لكافة فئات المجتمع والحفاظ علي استثمارات الدولة وعدالة توزيع ثمار التنمية وتوطين اهداف التنمية المستدامة محليا.

ومن جانبه وجه الدكتور هشام الهلباوى الشكر لمحافظ قنا علي دعمه المستمر لبرنامج التنمية المحلية وتنفيذ مبادرة حياة كريمة ، لافتا إلى أن البرنامج يطمح بأن يضع محافظة قنا نموذج تنموي يحقق التنمية الشاملة والمتكاملة من خلال تشبيك الجهود علي المستوي المحلي من منظمات المجتمع المدني والجهاز التنفيذي للمحافظة والقطاع الخاص ، مؤكدا أن الرؤية الاستراتيجية هي رؤية تنموية لمحافظة قنا حتى نهاية عام 2030 ، مشيرا اننا نهدف من ورشة العمل الي الخروج برؤية لشكل محافظة قنا في 2030 عن طريق الأهداف والخطط والبرامج التنفيذية من خلال التعاون المشترك بين كافة الجهات علي أرض المحافظة لنكون قادرين علي جلب اكبر قدر من الموارد للحفاظ علي المشروعات الخدمية وسد الفجوات التنموية وتوطين أهداف التنمية المستدامة ، وأطمح الي الخروج بالخطة الاستراتيجية لقنا خلال وقت قريب .

وأكد نائب محافظ قنا، علي ضرورة الاستفادة من المخططات الاستراتيجية العمرانية للمحافظة ليكون إعداد الخطة الاستراتيجية لمحافظة قنا باكورة الخطط الاستراتيجية علي مستوى الجمهورية .