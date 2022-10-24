هيئة الرعاية الصحية تطلق برنامجًا تدريبيًا للتعامل مع أجهزة السونار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - من أجل رفع كفاءة العنصر البشري بهيئة الرعاية الصحية باعتبارهم المورد الأثمن لدى هيئة الرعاية الصحية، وهو ما يضمن استدامة تقديم الخدمة الطبية بأعلى مستويات الجودة العالمية ، أطلق مشروع التدريب الإلزامي بالهيئة العامة للرعاية الصحية، فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للتعامل مع أجهزة السونار mindry.

استهدف البرنامج التدريبي التي استمر على مدار يومين، مايقرب من50 مهندس وفني أجهزة طبية تابعين لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر

ارتكزت فعاليات البرنامج التدريبي على عدة محاور تشمل

▪️ مبادئ السونار

▪️ استخداماته والتطبيقات

▪️ تدريب عملي علي استخدام وتشغيل أجهزة السونار

▪️كيفية الصيانة الدورية وتحديد الأعطال

▪️أمثلة وتطبيقات

( Case study )

????تم التدريب بالتعاون مع متخصصين دوليين من شركة mindray أحد كُبرى شركات للأجهزة الطبية الحديثة بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.

????قام بالتدريب النظري والعملي من جانب الشركة :

▪️م. رامي حازم عبد العزيز

▪️م. مالوس ماكهنجو

▪️م. أحمد هاشم

????انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي بتنسيق وإشراف:-

✨د. محمود الديب_ مدير مشروع التأهيل الإلزامي ومدير إدارة تخطيط المشروعات بهيئة الرعاية الصحية.

✨د.سارة أيمن الدسوقي _مدير مشروع التأهيل الإلزامي فرع الاقصر.

✨م. مصطفى شلتوت_ منسق تدريبات الاجهزة الطبية بهيئة الرعاية الصحية

✨أ.إسلام الصياد _ المنسق المركزي لمشروع التأهيل الإلزامي