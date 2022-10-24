وزير التعليم: تقنين الدروس الخصوصية يضمن بيئة تربوية آمنه خاضعة لرقابة حكومية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، "المدرسة هى المكان الرسمى للتعليم والتعلم، والدروس الخصوصية نظام موازى غير خاضع للرقابة والمعايير التربوية السليمة، كما أن الدروس الخصوصية تستنزف المليارات من جيوب المصريين بحثا عن مستقبل أفضل لأبنائهم، دفنا رؤوسنا فى الرمال على مدار السنين وتظاهرنا بأن المشكلة غير موجودة".

وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك، "أول خطوات حل المشكلات هى الاعتراف بوجود مشكلة، حان الوقت للاعتراف بوجود مشكلة وطرح الأمر للحوار المجتمعى لسماع الاقتراحات المختلفه من جميع الأطراف المعنية من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب، الفكرة التى نعمل عليها حاليا هى تقنين الدروس الخصوصية لضمان بيئة تعليميه تربوية أمنه خاضعة لرقابة حكومية، على أن تستخدم أى موارد مكتسبة للوزارة من هذا الدور فى دعم المدارس الحكومية ورفع مرتبات المعلمين، أدعوكم جميعا للنقاش البناء بخصوص هذا الشأن".