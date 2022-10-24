الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم وأهم الظواهر المؤثرة

جدة - نرمين السيد - أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

وليلا، يسود طقس لطيف فى أول الليل،مائل للبرودة فى آخره على الأنحاء كافة.

وتوقعت الأرصاد أن هناك فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.