بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أكتوبر اليوم

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة المالية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم الاثنين 24 أكتوبر بداية صرف مرتبات العالمين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها. وأهابت الوزارة العاملين بالجهات الإدارية، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أكتوبر عام 2022 المحدد لكل وزارة أو هيئة، مشيرة إلى أنه لا ينبغى التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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