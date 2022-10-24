تغيير اسم كلية تجارة بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية عن تغيير اسم الكلية وذلك تماشيا مع التطورات والاتجاهات العالمية فى مجال الأعمال مما يتناسب مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا وأسوةً بالكليات المتميـزة.





وقال الصيفى فى منشور عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بعد الكثير من البحث والجهد المبذول لتغيير اسم "كلية التجارة"، تم تكليل هذا الجهد بالنجاح، بعدما حصلنا على موافقة كلا من مجالس الاقسام العلمية ومجلس الكلية ومجلس الجامعة ومجلس لجنة القطاع التجارى وأخيرا موافقة المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته التى عقدت لهذا الشهر على تغيير اسم كلية التجارة Faculty of Commerce إلى كلية الأعمال " Faculty of Business ".

وأضاف: "قمنا بالبحث عن أفضل أسماء الكليات التى تتناسب مع برامج وأقسام كلية التجارة التى يتم تقديمها حاليا ووجدنا أنه لا يوجد أى جامعة نعقد معها شراكات دولية يوجد بها اسم "كلية التجارة"، ولا يوجد على مستوى العالم كلية تحمل هذا الاسم ممن تقدم نفس التخصصات بل أغلبها تسمى كليات الأعمال، وبالرغم أن تغيير اسم الكلية تغيير بسيط ولكنه له أثر عظيم على أبنائنا الطلاب".