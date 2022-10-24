تقلبات وأمطار.. الأرصاد تعلن عن خريطة الطقس خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أنه من المتوقع أن يسودطقس مائل للحرارة على معظم المحافظات، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره.

طقس اليوم الإثنين

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ، حار على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على الأنحاء كافة.

وكشفت الأرصاد عن وجود فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.