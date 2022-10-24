جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بخليج نعمة لمتابعة الاستعدادات لقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - ورافقه فى الجولة، الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء نادر علام القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، وممثلو الجهات المشرفة والشركات المنفذة.
تفقد المحافظ خلال الجولة، أعمال المشايات والإضاءة، وشاشات العرض، ودورات المياه الحضارية حريمى ورجالي، ومحطة الدراجات التشاركية، ونقاط شحن السيارات بالكهرباء، ضمن تطوير خليج نعمة.
وأشار المحافظ إلى أن منطقة خليج نعمة تشهد أعمال تطوير شامل، منها توحيد لافتات المحال التجارية، وتعميم الهوية البصرية لشرم الشيخ بالمحلات والطرق، وتوحيد ستائر المحلات طبقا للهوية البصرية بخليج نعمة وأعمال رفع كفاءة، ورصف، وأعمال تجميل وتطوير للمشايات فى إطار التطوير الشامل الذى تشهده المدينة.
كما حرص المحافظ خلال الجولة على لقاء عدد من السائحين الإيطاليين واستطلاع آرائهم والذين أشادوا بأعمال التطوير وقدموا الشكر للمحافظ وجميع المعاونين معه.
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