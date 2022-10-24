رئيس جامعة سوهاج يشكر الجهات الأمنية عقب ضبط مرتكبى سرقة مخزن كلية الآثار

وأوضح رئيس الجامعة، أن أجهزة الداخلية نجحت فى استعادة 59 قطعة أثرية والتى قامت المجموعة بالاستيلاء عليها، من إجمالى 674 قطعة موجودة بالمخزن بالمقر القديم للجامعة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن مرتكبى الواقعة هم 4 أشخاص، طالبان وطالبة بالجامعة ووالد أحدهم، وعقب مواجهتهم من الجهات الأمنية اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وثمن الدكتور مصطفى عبد الخالق، الجهود المبذولة من قبل الجهات الأمنية المختلفة بمديرية أمن سوهاج وكل إداراتها على سرعة كشف ملابسات الواقعة وإجراء القبض على الجناة، فى مدة زمنية لم تتجاوز24 ساعة.
وأكد عبد الخالق، أن إدارة الجامعة قد تحلت بالصبر فى مواجهة كافة الشائعات التى أحاطت بها، وذلك حرصاً منها على الحفاظ على سرية التحقيقات، لاكتشاف الجناة، مؤكداً أنه تم إصدار قرار باحالة هؤلاء الطلاب إلى مجلس تأديب فورى تمهيداً لتوقيع أقصى عقوبة عليهم، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الأفعال المشينة، والتى لا تمت بصلة للقاعدة العريضة من أبنائنا الطلاب الملتزمين بالأعراف والقوانين الجامعية.
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