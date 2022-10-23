محمد خميس شعبان: ثمن لتر البنزين كان أرخص من المياه المعدنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 11:29 مساءً - قال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، إن توقيت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمؤتمر الاقتصادي، جاءت في توقيت هام؛ خاصة في ظل وجود أعداء الوطن.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن ثمن لتر البنزين كان أرخص من المياه المعدنية، وكان المواطنون يستخدمونه في غير محله؛ ومن أجل وضع السلعة في إطارها السليم لابد من طرحها بقيمتها الأصلية.

وتابع أن هذه الخطوات تُفقد الحاكم شعبيته، لافتًا إلى أن تصدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة من خلال تسعير الخدمات التي تؤدى للمواطن بسعر معقول؛ يؤدي لتخفيض الاستهلاك عديم الفائدة، ونحتاج تعديل فكر المواطنين فيما يخُص ثقافة الاستهلاك.

وأوضح أن مصر من أقل الدول إنتاجية للمواطن على مدار العام؛ خارج مصر يقدم الفرد إنتاجية تصل إلى 50 ألف دولار، لافتًا إلى أن المواطن في الخارج يدخل سوق العمل بعد تخرجه من الثانوية العامة؛ وهي ثقافة عمل مختلفة عن تلك الموجودة في مصر، مستطردًا: «عاوزين نقل المشاكل اللي حوالين المستثمر، والتحول الرقمي من الحاجات المبدعة اللي لازم نُصر عليها».

وأكد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضع استراتيجية تصدير منتجات بقيمة 100 مليار دولار؛ وهو هدف يظهر أنه صعب، والآن بدأ المواطنين يشعرون بأهمية هذه الخطوة، لافتًا إلى أن الأسواق الأفريقية والعربية التي سنقوم بتصدير المنتج المصري إليها موجودة؛ فقارة أفريقيا تبحث عن التعاون والتشارك مع مصر من خلال فتح المصانع والشركات على أراضيها.