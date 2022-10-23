وسلم السفير المصرى أوراق الاعتماد بعد أن استعرض نص الرسالة الموجهة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى شقيقه الرئيس الفلسطينى، والتى أكدت على حرص مصر على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وصون المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.
وقد أكد السفير إيهاب سليمان على استعداد مصر الدائم لمساعدة الأشقاء فى فلسطين لتحقيق أهدافهم المشروعة فى قيام دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصرى الجديد لدى فلسطين يقدم أوراق اعتماده للرئيس محمود عباس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.