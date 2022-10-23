مستشار رئيس الوزراء: المؤتمر الاقتصادى خارطة طريق لما بعد الأزمة الاقتصادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 10:30 مساءً - قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر الاقتصادى خارطة طريقة لمستقبل ما بعد الأزمة الاقتصادية، مضيفة أن جلسة الصناعة فى المؤتمر الاقتصادى هامة للغاية من أجل إيجاد حلول لأزمة توفير مستلزمات الإنتاج.

وأضافت خلال حوارها ببرنامح مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن سعر الصرف ليس غاية وإنما أداة لجعل تنافسية الاقتصاد المصرى جاذبة، لافتة إلى أن سعر العملة ليس معيار على قوة الاقتصاد.

وتابعت أن غدا تتم مناقشة وثيقة ملكية الدولة التى أطلقها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وتعتبر مهمة جدا والتى تتحدث عن دور القطاع الخاص بالدولة، مضيفة أن وثيقة ملكية الدولة دستور اقتصادى يفسح الطريق لتمكين القطاع الخاص.

وأوضحت أن الإنفاق على المدن الجديدة يخلق فرص عمل ويحل مشاكل سكانية فى الدولة، مؤكدة أن العاصمة الإدارية كانت حلم فى المؤتمر الاقتصادى عام 2015 نعيشه الآن، مضيفة أن التحديث مستمر لحزم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر استحقاقا.

وأكدت أن المؤتمر الاقتصادى يتكامل مع الحوار الوطنى لدعم المشاركة الاجتماعية فى وضع خارطة طريق للمستقبل، موضحة أن خارطة طريق المؤتمر الاقتصادى ستخرج بحلول قصيرة ومتوسط وطويل الأجل.