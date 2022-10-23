النائب علاء مصطفى: المؤتمر الاقتصادى يعد خارطة طريق وخطوة جادة فى طريق الإصلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 10:30 مساءً - قال النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المؤتمر الاقتصادي يعد خارطة طريق لحل المشكلات الاقتصادية، كما أنه خطوة جيدة في سبيل الإصلاح والتقدم.

وأضاف مصطفي، خلال بيان له اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم شرح دقيق جدًا للمواطنين على المشكلات وعن الوضع الراهن التي تمر به البلاد، موضحا أن الهدف من المؤتمر الاقتصادي، مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وإجراء حوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المؤتمر يجمع السلطة التنفيذية والتشريعية والمستثمرين وأصحاب الرؤى الاقتصادية والخبراء لمناقشة المشكلات التي تواجه الاقتصاد والمستثمرين، مؤكدا أن الإستثمار لا يحتاج لقوانين وقرارات فقط، وإنما يحتاج بنية تحتية وتهيئة مناخ الإستثمار وتسهيل الإجراءات علي المسثمرين.