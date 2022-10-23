أخبار مصرية

حسن عبد الله: لسنا دولة مصدرة للبترول كى يرتبط السعر بالدولار

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 10:30 مساءً - تحدث محافظ البنك المركزى، حسن عبد الله، عن ربط الجنيه المصرى بالدولار، متسائلا: لماذا نربط عملتنا بالدولار، مضيفا: فبغض النظر عن مستوى الدولار ما هو، سنبدأ في عمل مؤشر الجنيه المصرى، وسنأخذ بعض العملات والذهب وغيره.

 

وأضاف محافظ البنك المركزى، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى،: جزء من نجاحنا كلنا هو تغيير الثقافة والفكر إننا مربوطين، فعملتنا زادت على الليرة التركى 100%، وزادت على الإسترلينى واليورو ولكن الناس لا ترى كل هذا.

 

وتابع محافظ البنك المركزى: نريد أن يفهم الناس إننا لسنا دولة مصدرة للبترول كى يكون لدينا السعر المرتبط بالدولار.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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