حسن عبد الله: لسنا دولة مصدرة للبترول كى يرتبط السعر بالدولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 10:30 مساءً - تحدث محافظ البنك المركزى، حسن عبد الله، عن ربط الجنيه المصرى بالدولار، متسائلا: لماذا نربط عملتنا بالدولار، مضيفا: فبغض النظر عن مستوى الدولار ما هو، سنبدأ في عمل مؤشر الجنيه المصرى، وسنأخذ بعض العملات والذهب وغيره.

وأضاف محافظ البنك المركزى، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى،: جزء من نجاحنا كلنا هو تغيير الثقافة والفكر إننا مربوطين، فعملتنا زادت على الليرة التركى 100%، وزادت على الإسترلينى واليورو ولكن الناس لا ترى كل هذا.

وتابع محافظ البنك المركزى: نريد أن يفهم الناس إننا لسنا دولة مصدرة للبترول كى يكون لدينا السعر المرتبط بالدولار.