عزة مصطفي : الرضا الشعبي لدي الرئيس السيسي ساعده على تنفيذ المشروعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 10:29 مساءً - قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في المؤتمر الاقتصادي كان واضح وصريح ويحتوي على مجموعة من النقاط المختلفة التي في باطنها عدة أرقام تبرز دور الدولة خلال الفترة الماضية رغم التحديات الصعبة التي شهدتها، مؤكدة أن التنظير وترديد الشعارت سهل للغاية، ولكن القيادة لا ترفع شعارات بل تنفذ مشروعات في مختلف المجالات.

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث أن فكرة رصيده عند الشعب في تنفيذ المشروعات التحامل على الأعباء الاقتصادية، مؤكدة أن الرصيد الحقيقي للرئيس عند الشعب تتم ترجمته على أرض الواقع من خلال تنفيذ المشروعات القومية.



وتابعت: أن الرضا الشعبي لدى الرئيس أعطى له حرية كبيرة في الانطلاق في تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية في مختلف المجالات، موضحة أنه عندما تولى الرئيس الحكم في أول سنة كانت هناك سعادة لدى الشعب، مشيرة إلى الرئيس أخذ على عاتقه تنفيذ كافة المشروعات في مختلف المجالات، وعدم الاكتفاء فقط بتوفير الطعام فقط.



وأوضحت عزة مصطفى، أن الرضا الشعبي لا يكمن في الأكل أو الشرب فقط، بل المسؤولية تكمن في الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت، أن جماعة الإخوان يحلمون بالعودة إلى الحكم مرة أخرى، كما أن جماعة الإخوان كانت تبحث عن الشعارات وترديد جمل لحشد شعبي مزيف دون تنفيذ أي مشروعات، مشيرة إلى أنه في حالة عودة الإخوان ستعود معه إراقة الدماء وقتل المواطنين.