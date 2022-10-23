عبد المنعم سعيد: الشعوب التي خاضت تجربة إصلاحية أصبحت في مكانة أرقى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 10:29 مساءً - قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجس الشيوخ، إن تجربة عام 1977 في الإصلاح الاقتصادي، كانت في الفترة التي كانت تعيش فيها مصر عصر الانفتاح، وسميت ورقة أكتوبر في ذلك الوقت؛ مؤكدًا أنه بعد هذه الإجراءات حدثت مظاهرات 18 و19 يناير عام 1977؛ وتراجع الرئيس محمد أنور السادات عن قرارات الإصلاح حينها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن كل الشعوب التي خاضت تجربة إصلاحية نقلتها من مكانة أدنى لمكان أرقى وأعلى؛ وهذا كان معناه تعليم جديد وخدمات أكثر جودة، لافتًا إلى أنه على المواطنين معرفة ما إذا كانوا يريدون التقدم أم لا؟.

وتابع أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ركز على فلسفة الحكم؛ بمعنى النظر لكل الأمور، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الاقتصادي (مصر 2022)، لافتًا إلى أن الخبير الاقتصادي محمد العريان أكد أن الظروف الاقتصادية الصعبة مستمرة، والموجة التضخمية قد تزداد داخل الدول السبع الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن آلام الإصلاح أحيانًا لا مفر منها.

وأوضح أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قُدر له أن يقع في آتون الثورة التي قامت على الإخوان في 30 يونيو؛ بعدما عرف طبيعة المرحلة التي مرت على البلاد بين أعوام 2011-2013، ومعرفته بتاريخ مصر، والرئيس قرر أن الرصيد الذي جعله رئيسًا لمصر فرصة تاريخية راهن من خلالها على الشعب المصري من أجل القيام ببرنامج إصلاحي.

وأكد أن الإعلام لا بُد أن يكون له دورًا كبيرًا من أجل توضيح أوضا الاقتصاد للمواطنين، لافتًا إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيتناول عرض الكثير من التفاصيل خلال جلساته التي ستنعقد غدًا وبعد غد.