عاجل.. الجيزة: غلق جزئى للطريق السياحى بواقع 3 حارات بكل اتجاه

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحى تحديداً فى المنطقة المحصورة من بداية الطريق السياحى وتقاطعه مع الطريق الدائرى "محور المنيب" من أعلى طريق المنصورية حتى منتصف المسافة بالطريق السياحى فى اتجاه طريق الفيوم وطريق الواحات.





وأشارت محافظة الجيزة إلى أن إجراء أعمال التطوير تستلزم إجراء غلق جزئى للطريق السياحى بواقـع 3 حـارات مروريـة بكل اتجـاه بالتناوب فى الموقع المشار إليه وذلك لمدة 7 أيام، ابتداء من الســاعة السادسة صباح يوم الثلاثاء الموافق 25/10/2022 وحتـى الســاعة الحادية عشر يـوم الاثنين الموافـق 31/10/2022 على أن يكون العمل على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال فقط دون تعطيل الحركة المرورية. ونوهت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الأمن الصناعى من (الكشافات -الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية ـ علامات تحذيرية قبل منطقة الأعمال بمسافة "1كم – 500م - 100م") فى الاتجاهين بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.

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