وأعرب الحاضرون عن فرحتهم بالمؤتمر الاقتصادى الذى منحهم أملًا فى تطوير الاقتصاد، والنهوض بالعامل المصرى من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين أن الرئيس يدعم الشباب.
وأكد المواطنون أن الشعب يعلق آمال كبيرة على القيادة السياسية فى النهوض بالوضع الاقتصادى المصرى، وهزيمة تحديات ومعوقات الاقتصاد العالمية كما تعودنا على ذلك فى الأزمات السابقة والتى ضربنا بها مثال يحتذى به فى العالم كله والتى من أبرزها التغلب على جائحة كورونا، مؤكدين أنهم يقفون خلف الرئيس السيسى، كما أعربوا عن سعادتهم بالمشروعات الصحية وشبكة الحماية الاجتماعية.
ويعمل المؤتمر الاقتصادى على مدار 3 أيام بداية من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل، لوضع خارطة طريقة استراتيجية حول الاقتصاد المصرى، وتوفير التيسيرات للقطاع الخاص ودعم مناخ الاستثمار فى مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهالى كفر الشيخ يتابعون فعاليات المؤتمر الاقتصادى ويؤكدون: نقف خلف الرئيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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