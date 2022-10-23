أهالى كفر الشيخ يتابعون فعاليات المؤتمر الاقتصادى ويؤكدون: نقف خلف الرئيس

جدة - نرمين السيد - تجمع مئات المواطنين فى محافظة كفر الشيخ، لمتابعة تفاصيل المؤتمر الاقتصادى، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر، التى كشف فيها حجم التحديات الاقتصادية للدولة المصرية.





وأعرب الحاضرون عن فرحتهم بالمؤتمر الاقتصادى الذى منحهم أملًا فى تطوير الاقتصاد، والنهوض بالعامل المصرى من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين أن الرئيس يدعم الشباب.

وأكد المواطنون أن الشعب يعلق آمال كبيرة على القيادة السياسية فى النهوض بالوضع الاقتصادى المصرى، وهزيمة تحديات ومعوقات الاقتصاد العالمية كما تعودنا على ذلك فى الأزمات السابقة والتى ضربنا بها مثال يحتذى به فى العالم كله والتى من أبرزها التغلب على جائحة كورونا، مؤكدين أنهم يقفون خلف الرئيس السيسى، كما أعربوا عن سعادتهم بالمشروعات الصحية وشبكة الحماية الاجتماعية.

ويعمل المؤتمر الاقتصادى على مدار 3 أيام بداية من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل، لوضع خارطة طريقة استراتيجية حول الاقتصاد المصرى، وتوفير التيسيرات للقطاع الخاص ودعم مناخ الاستثمار فى مصر.