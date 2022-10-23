أهالى أسيوط خلال متابعة كلمة الرئيس بالمؤتمر الاقتصادى: كمل مشوارك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال متابعة هؤلاء المواطنين للمؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، الذى تنظمه الحكومة لمتابعة التحديات الاقتصادية التى تواجه الدولة المصرية محليًا وعالميًا.
وتحدث الرئيس السيسى، خلال المؤتمر، عن التحديات التى تواجه الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، مشيدًا بالشعب المصرى.
وأعرب المواطنين عن دعمهم المتواصل للرئيس السيسى والقيادة السياسية، مؤكدين على أن دعم الرئيس السيسى من الشعب المصرى، دعم بلا حدود، لثقتهم فيه وفى إدارته الحكيمة، وأنه يعمل من أجل محدودى الدخل، مطالبا الرئيس باستكمال مشواره فى قيادة الدولة.
وأشاد المواطنين بالمشروعات الاقتصادية التى أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة.
كما أشاد المواطنين بمشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة من نوعها فى العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.
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