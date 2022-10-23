الهرم والخطوط السبعة.. شعار احتفالية 50 عاما من العلاقات الإماراتية المصرية

جدة - نرمين السيد - ولأن الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية يؤكد هذا المفهوم، فكان من الطبيعى أن يكون الشعار الذى تحمله الاحتفالية متناغمًا مع تلك العلاقات الوطيدة بين البلدين، لذا لم يكن هناك أفضل من شعار يمثل مزيجًا بين الهويتين والثقافتين، متمثلاً فى "الهرم" وهو أحد أهم روافد الحضارة المصرية، مع شعار "الخطوط السبعة"، الذى يمثل خريطة دولة الإمارات العربية المتحدة.

و"الهرم" هو الرمز الأهم لمصر، التى تزخر بالعديد من الأهرامات، إضافة إلى أهرامات الجيزة الثلاثة "خوفو وخفرع ومنقرع" التى تعد القبلة الأولى للسائحين القادمين من خارج البلاد، وهرم سقارة للملك زوسر.

وظلت الأهرامات شامخة لأكثر من 5 آلاف سنة، يتفاخر بها المصريون والعرب، ويحرصون على زيارتها، للوقوف عند تفاصيل هذا البناء الضخم، وكذلك مشاهدة عروض الصوت والضوء المعتادة هناك.

أما الهوية الإعلامية الإماراتية فهى ثمرة مشروع وطنى أُطلق فى العام 2019 وهدف إلى إبراز هوية الدولة، وترسيخ صورتها الإيجابية إقليمياً ودولياً ونقل قصتها الملهمة ورحلة تصميمها المستمرة إلى العالم.

فى نوفمبر من نفس السنة، قام 49 من المبدعين الإماراتيين من مختلف إمارات الدولة بتصميم ثلاثة شعارات محتملة للهوية الإعلامية الجديدة. ودعت حكومة الإمارات الجمهور داخل الدولة وخارجها إلى المشاركة فى التصويت لاختيار الشعار الذى يرون أنه يمثل قصة نجاح دولة الإمارات، ورحلتها للخمسين عاماً المقبلة. وكانت التصاميم الثلاثة التى تم التصويت عليها حققت رقماً قياسياً عالمياً فى عملية التصويت بتسجيلها أكثر من 10 ملايين مشاركة من 185 دولة.

وفى خطوة حولت المشروع الوطنى إلى مبادرة إنسانية عالمية، تعهدت دولة الإمارات بغرس شجرة عن كل عملية تصويت على اختيار هويتها الإعلامية المرئية فى عدد من المناطق الأكثر حاجة حول العالم.

ويمثل شعار "الخطوط السبعة" خريطة دولة الإمارات، حيث تبدو الخطوط، التى تحمل ألوان علم الإمارات، أقرب إلى أعمدة شاهقة، ودعائم راسخة، ثابتة فى أرضها، فى دلالة تشير إلى علوّ الهمة وتسارع التنمية، وهى سبعة أعمدة تشكل سبع منارات، وسبعة مؤسسين، تقديراً للقادة السبعة الذى وحدّوا أحلام الشعب الإماراتى تحت راية علم واحد لدولة متحدة. وهى سبعة كذلك لأنها ترمز إلى اتحاد الإمارات السبع.

ويعطى مزج هذين الرمزين بكل ما يحملان من دلالات شامخة وراسخة فى شعار الاحتفالية، انطباعًا يؤكد الحرص على تعزيز أواصر الترابط والأخوة بين الدولتين. وسوف يدخل الشعار "الهرم والخطوط السبع" كأحد عناصر الإبهار والتشويق ضمن حفل ختام الاحتفالية الذى سيُقام تحت سفح الأهرامات.