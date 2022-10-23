أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال المؤتمر الاقتصادى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، انطلاق فعاليات "المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة على مدار 3 أيام فى العاصمة الإدارية الجديدة، وحضر فعاليات انطلاق المؤتمر الاقتصادى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء.





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