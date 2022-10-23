الإمارات تحتفل بمرور 50 عاما على العلاقات مع مصر

جدة - نرمين السيد - وفى سنوات السبعينيات الأولى قامت القاهرة بدور كبير فى دعم الإمارات دوليًا وإقليمًيا باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار وإضافة جديدة لقوة العرب.

وقد أهدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس المصرى الراحل محمد أنور السادات فى زيارته له سنة 1971 وشاح آل نهيان تقديراً لدوره فى مساندة قيام الاتحاد.

وقدمت مصر دعماً كبيراً لدولة لإمارات فى هذه المرحلة المبكرة من العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً مع بعثات المدرسين والمهندسين والأطباء التى استقبلتها الإمارات، فضلاً عن فتح مصر ذراعيها لاستقبال الطلاب الإماراتيين بحفاوة وترحاب.

دعم إماراتى لا محدود لمصر عقب ثورة 30 يونيو

عقب قيام ثورة 30 يونيو بمصر عام 2013، دعا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات، فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 28 سبتمبر من نفس العام، إلى تقديم الدعم للحكومة المصرية وللاقتصاد المصرى بما يعزز مسيرتها نحو التقدم والازدهار، وهو ذات العام الذى شهد زيارة مهمة قام بها سموه إلى مصر.

وبادرت دولة الإمارات فى مساعدة الجانب المصرى فضلاً عن الاشتراك فى استثمارات كبرى لدعم الدولة، ولن ينسى التاريخ مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، خلال مشاركة سموه فى المؤتمر الاقتصادى المصرى فى مارس 2015، إذ قال سموه "إن وقوفنا مع مصر فى هذه الظروف ليس كرهاً فى أحد ولكن حباً فى شعبها، وليس منّةً على أحد بل واجب فى حقها" وتأكيد سموه على أن "دولة الإمارات ستبقى دائماً مع مصر".

"أمن الخليج من أمن مصر".. تعهد مصرى

دائماً ما يكرر الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى مقولة: "أمن الخليج من أمن مصر" وهى مقولة صارت منهجاً لدى الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة، وذلك تقديراً للدور الخليجى، لا سيما الإماراتى، فى مساندة مصر وشعبها، بعد فترة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى التى شهدتها ما بين عامى 2011 و2013.

وقد انضمت مصر لعملية "عاصفة الحزم" التى بدأت عام 2015، وشاركت فى مواجهة تهديد الملاحة العالمية فى مضيق "باب المندب"، والتى تعد تهديدا للأمن القومى الخليجى، والأمن القومى العربى بأكمله.

وفى نوفمبر 2019، قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حينما كان سموه آنذاك ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس المصرى فخامة عبدالفتاح السيسى، وسام زايد، وهو أعلى وسام تقدمه دولة الإمارات لملوك الدول ورؤسائها وقادتها، وذلك تقديراً لدوره البارز فى دعم العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة.

تقدير دور الأزهر

يحظى الأزهر الشريف بتقدير كبير من جانب المسؤولين والمواطنين الإماراتيين، باعتباره واحداً من أهم وأقدم المرجع الدينية المعتدلة فى العالم الإسلامى، فضلاً عن وجود تعاون بين الأزهر وجامعته ووزارتى الأوقاف فى كلا البلدين لإصدار الكتب الدينية والمطبوعات للأزهر الشريف بدعم من الجانب الإماراتى.

وفى عام 2011 احتفل الأزهر بإنجاز مشروع محمد بن راشد آل مكتوم لحفظ مخطوطات الأزهر ونشرها على الإنترنت، والذى أقيم بمكرمة من سموه، وتسلمت مشيخة الأزهر المشروع الذى يتضمن توثيق وحفظ مخطوطات الأزهر البالغة 50 ألف مخطوطة تضم أكثر من 8 ملايين صفحة تغطى 63 فرعاً، وتخزين أكثر من 125 ألف مرجع وإنشاء شبكة اتصالات داخلية للربط بين المعاهد الأزهرية الرئيسة.

ويتولى فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئاسة مجلس حكماء المسلمين ومقره أبوظبى والذى يضم نخبة فى من علماء العالم الاسلامى، ويقوم بدور عالمى رائد فى نشر التسامح والاعتدال ومواجهة الفكر المتطرف، كما اشترك الطيب كذلك فى إطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية مع البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، وقد استضافت الإمارات هذا الحدث العالمى الكبير فى فبراير 2019 فيما قام الأزهر الشريف بافتتاح فرع جامعة الأزهر فى الإمارات، والذى يٌعد أول فرع للجامعة فى العالم خارج مصر. وقد بدأت الجامعة عملها فى مدينة العين، فى العام الدراسى 2016، بثلاثة تخصصات هى: الدعوة والإعلام، والتربية الإسلامية، والدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية. كما قامت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية بإقامة مركز ثقافى إسلامى فى مصر تحت اسم "مركز زايد للثقافة والتكنولوجيا" تابع لجامعة الأزهر الشريف.