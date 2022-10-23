من مختلف المحافظات.. الآلاف يتابعون كلمة الرئيس بالمؤتمر الاقتصادى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشاد المواطنون بكلمة الرئيس السيسى، خلال المؤتمر، والتى عبر فيها عن حجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية اقتصاديا، مؤكدين على أن الرئيس السيسى أنقذ مصر وقدم الكثير من الإنجازات.

كما أشاد المواطنون بطبيعة المؤتمر والأسئلة والمقترحات وحرص الحكومة على الإجابة عن كافة الأسئلة والاهتمام بكافة المقترحات.

كما أكدوا على دعمهم المتواصل للرئيس السيسى والقيادة السياسية، قائلين: "معاك يا ريس.. وشكرا على ما تقدمه لمصر".

وأشاد المواطنون بالمشروعات الاقتصادية التى أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة.

كما أشاد المواطنون بمشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة من نوعها فى العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.

ووجه آلاف الحضور رسالة للرئيس السيسى، قالوا فيها "معاك هنطلع خطوة خطوة.. بنشكرك على المصارحة والحوار".

وأكدوا أن الشعب يعلق آمالا كبيرة على القيادة السياسية فى النهوض بالوضع الاقتصادى المصرى وهزيمة تحديات ومعوقات الاقتصاد العالمية كما تعودنا على ذلك فى كافة الأزمات السابقة والتى ضربنا بها مثال يحتذى به فى العالم كله والتى من أبرزها التغلب على جائحة كورونا، مؤكدين على أنهم يقفون خلف الرئيس السيسى، كما أعربوا عن سعادتهم بالمشروعات الصحية وشبكة الحماية الاجتماعية.