أخبار مصرية

الشحات وأفشة أساسيان.. تعرف على تشكيل الأهلي أمام أسوان

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  تشكيل الفريق أمام أسوان فى الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

 

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 

خط الدفاع: محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.

 

خط الوسط: حمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

 

خط الهجوم: شادي حسين.

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمد شريف وبرونو سافيو وعمرو السولية وحسام حسن وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومحمد هاني.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا