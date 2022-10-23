محافظات مصر تحتفى بكلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر الاقتصادى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأعرب الموطنون عن سعادتهم بالمؤتمر، مشيدين بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسى، خلال السنوات الماضية، مؤكدين على دعمهم المتواصل للرئيس السيسى، كما أعرب المواطنون عن فرحتهم بالمؤتمر الاقتصادى الذى منحهم أملًا فى تطوير الاقتصاد والنهوض بالعامل المصرى من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

ووجه المواطنون رسالة إلى الرئيس السيسى: "معاك هنطلع خطوة خطوة.. بنشكرك على المصارحة والحوار"، مشيرين إلى أن الشعب يعلق آمال كبيرة على القيادة السياسية فى النهوض بالوضع الاقتصادى المصرى وهزيمة تحديات ومعوقات الاقتصاد العالمية، كما تعودنا على ذلك فى جميع الأزمات السابقة والتى ضربنا بها مثال يحتذى به فى العالم كله، من أبرزها التغلب على جائحة كورونا.

وأكد المواطنون على وقوفهم خلف الرئيس السيسى، مشيدين بالمشروعات الصحية وشبكة الحماية الاجتماعية، والمشروعات الاقتصادية التى أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلًا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة، ومشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة من نوعها فى العالم.