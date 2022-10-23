عاجل- الرئيس السيسى يهنئ رئيس الحكومة الإيطالية الجديدة

جدة - نرمين السيد - تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتهنئة إلى جورجيا ميلونى على توليها رئاسة الحكومة الإيطالية، متمنياً لها خالص التوفيق فى قيادة إيطاليا الصديقة نحو المستقبل الذى يتسق مع حضارة وتاريخ هذا البلد العريق.





وأعرب الرئيس السيسى عن تطلعه للعمل معها لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية فى إطار الشراكة الراسخة التى تجمع مصر وإيطاليا فى جميع المجالات، كما دعاها للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ الشهر القادم، مؤكدًا ثقته أن الجمهورية الإيطالية الصديقة قادرة على القيام بدور إيجابى بناء خلال القمة المرتقبة.

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