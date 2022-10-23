«بنحبك يا ريس».. أهالى الوراق يتابعون المؤتمر الاقتصادى على الهواء مباشرة

جدة - نرمين السيد - كما عبر أهالى الوراق عن شكرهم للرئيس على الخدمات التى تقدمها الدولة المصرية للمواطنين فى كل مكان فى مصر. جاء ذلك خلال تجمع مئات المواطنين لمتابعة الموتمر الاقتصادى مصر 2022، وما شهده من كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى. وأشاد المواطنين بالمشروعات الاقتصادية التى أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة. كما أشاد المواطنين بمشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة من نوعها فى العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.

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