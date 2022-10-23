عاجل.. الرئيس السيسى يهنئ شى جين بينج لانتخابه رئيسا للصين لولاية جديدة

جدة - نرمين السيد - وحسبما صرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الصينى شى جين بينج، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق والنجاح، فى قيادة الصين الصديقة نحو مزيد من النجاح والازدهار والتقدم".
وأضاف الرئيس الصينى "كما أتطلع لاستمرار التعاون والعمل المشترك مع الرئيس شى جين بينج من أجل ترسيخ التعاون المشترك فى إطار العلاقات الثنائية المميزة بين مصر والصين ودفعها لآفاق أرحب بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين".
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