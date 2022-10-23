النائب طارق الخولى يعلن التنسيق لخروج دفعة جديدة من المحبوسين غدًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 05:30 مساءً - أكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه يجري التنسيق لخروج دفعة جديدة من المحبوسين غدًا .

وكان النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أعلن من قبل عن استمرار خروج دفعات عفو جديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أننا شهدنا فى الفترة الأخيرة وتيرة سريعة لخروج دفعات متتالية خلال فترة وجيزة، وذلك بسبب التنسيق الكامل مع جهات الدولة المعنية.

وأضاف طارق الخولى أن هناك تعاون كبير مع النائب العام ووزير الداخلية، مشيرا إلى تجاوز عدد المُفرج عنهم لـ1000 شخص حتى الآن، متابعا :"كما حصلنا فى الفترة السابقة على العديد من القوائم من القوى السياسية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومن أهالى المحبوسين مباشرة، فكان من بين المفرج عنهم العديد من الشباب بالإضافة لخروج عمال مصر للتأمين وصحفيين ونساء حيث كانوا على رأس الأولويات".

وأكد على أن اللجنة تعمل بتجرد ولا تفرق بين شخصيات مشهورة وأخرى غير معروفة لأن خروج أى محبوس هو نجاح فى حد ذاته لعمل اللجنة، موضحا أن ملف دمج المُفرج عنهم الهام للغاية تحقق فيه نجاحات خلال الفترة الأخيرة.

وأردف طارق الخولى:" ونبشركم بأن هناك دفعة عفو جديدة الأسبوع القادم ونكثف من جهودنا لفحص القوائم المُقدمة إلينا، حيث أن عمل لجنة العفو يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكل هذه النتائج ما كانت لتتحقق سوى بهذا الدعم والمتابعة الرئاسية الكبيرة لهذا الملف وهو ما يدل على أن هناك إرادة سياسية هائلة وكبيرة لخروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسي".