رانيا المشاط تبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية التعاون استعداد لـ cop27

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة التعاون الدولى فى بيان اليوم الأحد أن ذلك جاء فى اجتماع عبر الفيديو ضمن فعاليات القمة الثالثة للتمويل المشترك، التى نظمها بنك الاستثمار الأوروبى بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقى فى أبيدجان حول التحول الأخضر والعادل والتعافى المستدام.

وناقشت الدكتورة رانيا المشاط مشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية فى تمويل المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، برنامج "نُوَفِّى"، والذى يأتى تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التى أطلقتها مصر وتضمنت العديد من المشروعات ذات الأولوية، ويتم تنفيذها لتحقيق الاستراتيجية فى مجالات التخفيف والتكيف والمرونة المناخية.

وأوضحت أنه تم انتقاء تسعة مشروعات ذات أولوية تقوم على محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة، وأهميتهما القصوى لتحقيق الأمن الغذائى والمائى، والتوسع فى جهود الطاقة المتجددة.

ونوهت بأن الفترة الماضية شهدت مباحثات مكثفة مع العديد من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين وتحالفات تمويل المناخ والمؤسسات غير الهادفة للربح بشأن المشاركة فى تمويل برنامج نُوَفِّى، حيث شهدت المنصة اهتماما واسعا من قبل الجهات الشريكة، لاسيما وأنها تعد منصة ومنهجً دوليا وإقليميا يحفز التمويل المناخى ويمكن تكراره فى الدول الناشئة فى إطار جهود الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولى استعدادات إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال قمة المناخ، والذى يحفز الجهود المشتركة بين شركاء التنمية لوضع إطار للتمويل المبتكر، بما يعزز الانتقال العادل ويحقق التحول الأخضر.

ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية دعم الوكالة المستمر لجهود التعاون الإنمائى مع مصر، لافتا إلى أهمية إدراج البيان الختامى للقمة الثالثة للتمويل المشترك ضمن توصيات دليل شرم الشيخ للتمويل العادل فى ضوء التعاون والإعداد لـ COP27.

وكانت وزارة التعاون الدولى قد أعلنت تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموى التى تم توقيعها مع الجانب الفرنسى حيث بلغت قيمة الحزمة التمويلية الجديدة 1.2 مليار يورو تنقسم بواقع 776.9 مليون يورو من الخزانة الفرنسية للهيئة القومية للأنفاق لتطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية لمشروعات فى قطاعات النقل والكهرباء والصرف الصحى وتجارة الجملة.

ويأتى ذلك فى إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وفقاً للإعلان المشترك الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون ضمن فعاليات زيارة رئيس الجمهورية فى ديسمبر الماضى إلى باريس.

يذكر أن إجمالى محفظة التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7.5 مليار يورو من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون فى مختلف القطاعات، ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدنى، والإسكان، والصرف الصحى، والصحة، والزراعة، والرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والأثار، والتعليم الأساسى والفنى.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022 والذى يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.