محافظ الغربية يدعو للعمل على زيادة الوعى بثقافة دعم حملات التبرع بالدم

جدة - نرمين السيد - دعا محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، إلى العمل على زيادة الوعى لدى المواطنين بثقافة التبرع ودعم حملات التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين، مشيرا إلى أن التبرع بالدم يعزز العطاء والولاء وتلبية النداء الوطنى من خلال دعم مخزون البنك وتمكينه من أداء دوره المهم والحيوى بتزويد جميع المستشفيات والمراكز الطبية بحاجتها من فصائل الدم المتنوعة.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ،اليوم الأحد، مع الدكتورة نهاد محمد مدير عام خدمات نقل الدم والمشروع القومى لتجميع البلازما، والدكتورة أمل سافوح مدير المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بالغربية. ووجهت الدكتورة نهاد، الشكر والتقدير للمحافظ على دعمه الدائم والمستمر لفرع بالغربية وخاصة خلال أزمة انفجار الثلاث الخزانات بداية الشهر الجارى، والتى وجه فيها المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية للتعاون حتى انتهاء الأزمة وعودة العمل لطبيعته بالبنك. من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل سافوح أن المركز يعد واحدا من ضمن 28 مركزا يغطى الجمهورية ومسئول عن تغطية احتياجات الدم للمحافظة، حيث يخدم كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ويقوم بصرف الدم بالمجان لجميع المستشفيات العامة بالمحافظة، إلى جانب تغطيه احتياجات الدم يوميا وبالمجان لمركز الأورام بطنطا الذى يخدم بدوره 6 محافظات، كما يقوم المركز بعمل حملات للتبرع بالدم لجمع الدم من الأهالى حيث يعتمد المركز على التبرع الطوعى الشرفى، فضلا عن إجراء التحاليل اللازمة لكيس الدم من "التهاب كبدى بى، التهاب كبدى سى، الإيدز، الزهرى" بأحدث الأجهزة.

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