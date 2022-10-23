مواطنو المنوفية للرئيس السيسى: «ربنا يخليك يا ريس».. (فيديو)

جدة - نرمين السيد - احتشد مئات المواطنين فى محافظة المنوفية، لمتابعة المؤتمر الاقتصادى وكذلك كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى كشفت حجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى المسألة الاقتصادية.





وشكر المواطنون الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأعربوا عن سعادتهم بالمؤتمر الاقتصادى، خصوصًا أنه كاشف لحجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية. وقالت إحدى المواطنات، موجهة حديثها للرئيس السيسى: «ربنا يخليك لمصر وشعبها». وأشاد المواطنون بالمشروعات الاقتصادية التى أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلًا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة، كما أشادوا بمشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة من نوعها فى العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.

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