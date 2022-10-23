السيسى: تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية لقاطنى المناطق الخطرة وتجهيزها بالكامل

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية لقاطنى العشوائيات والمناطق الخطرة وتم فرشها وتجهيزها بالكامل، متابعا: "إحنا مش ساكتين، أنا بقول يا رب ارزقنى أكتر عشان أعمل أكتر، لو ربنا إدانى هاشيل مليون وحدة وأعمل مكانهم مليون وحدة عشان أحسن حياة الناس".

وأوضح أن أحداث 2011 و2013 جاءت لتقضى على ما تبقى، وتزيد من تحديات الأزمة، وكادت أن تقضى تماما على حاضر ومستقبل الأمة، معقبا: "الفترة دى كانت كاشفة، فى ناس كانت بتموت فى سيناء وناس بتفجر الكنائس والمساجد".

وتابع: "كان قدامى أعمله مسار اقتصاد حرب، لما كانت بتحصل حادثة واحدة البلد كلها كانت بتحزن على الشهدا ولا نسينا، طب حد يقولى 2011 ولا 2013 ليه هى السبب؟ لأنها أتاحت الفرصة للإسلام السياسى أن يصل للحكم، ولما وصل للحكم وفشل لم يعترف بالفشل، وبدأ تحميل الدين أننا ضده، وبالتالى استعدانا كلنا وبيطلب مننا المصالحة.. يا راجل أنت لو جاتلك الفرصة مش هاتستنى، أنت بتبصلنا إننا صالحين زيك.. ده تمييز فى فكرك إنك أنت الأصح والباقى مش كده.. نسينا ضرب الأقسام والسيارات اللى كانت بتتخطف، واتحلت المسائل واندفع الثمن من قبل الدولة وشعبها".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.