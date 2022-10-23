محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: المؤتمر الاقتصادى فرصة مهمة لإجراء حوار بناء بين الحكومة ومجتمع الأعمال.. مصارحة الرئيس السيسي لنا وسام على صدورنا .. وعلى الإعلام مواجهة حملات التشويه والتشكيك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 04:30 مساءً - قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن "المؤتمر الاقتصادى ..مصر 2022 " ، الذى انطلقت أولى فعالياته اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبمشاركة الحكومة المصرية ، هو فرصة مهمة للغاية لإجراء حوار بناء بين الحكومة ومجتمع الأعمال فى مصر وكذلك المستثمرين العرب والعالميين المهتمين بالقدوم إلى السوق المصرى وإطلاق مشاريعهم فيها، مشيراً إلى أن مصارحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين حول ما تحقق من إنجازات هو وسام على صدورنا جميعا كمصريين ومجتمع أعمال ومستثمرين.

وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن جميع الأطراف ، سواء الحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين ، عليهم المشاركة لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية ووضع خارطة طريق لها ، وكذلك بحث سبل مواجهة الأزمات العالمية التى تنعكس على الواقع الاقتصادى المحلى والبناء على ما تحقق من نجاحات فى عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، وفى مقدمة هذه النجاحات الإصلاح الاقتصادى الشامل والمشروعات العملاقة التى وفرت فرص العمل للملايين من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة وكذلك القدرة على مواجهة الأزمات العالمية واستيعابها.

وأضاف النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن التجربة التى عرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنجاح المتحقق فى اكتشاف وتشغيل حقل ظهر ، وكيف عمل مع الحكومة والمساعدين والمختصين على مدى 25 ألف ساعة حتى تعود الفائدة على الدولة المصرية ، هى قصة نجاح عملاقة ينبغى أن تتحول إلى موديل للعمل حتى نستطيع أن نتجاوز كل العقبات والروتين ونحقق الطفرة فى جميع المجالات لمصلحة الدولة المصرية والمواطنين المصريين وكافة الأطراف المشاركين فى العملية الاقتصادية.

وأشار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى الدور المحورى لوسائل الإعلام بكافة صورها فى توضيح الإنجازات المتحققة وفى بناء صورة حقيقية هادفة وبناءة للنهضة الحالية فى جميع المجالات ، وكذلك دوره فى إنهاء موجة التشكيك والتشويه التى يقودها أعداء الوطن وقوى الشر فى الخارج لإحباط المصريين بالباطل والتقليل من تأثير الإنجازات.

وتابع النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ قائلا ، علينا جميعا فى مجلس الشيوخ ومجلس النواب وفى الحكومة وفى مجتمع الأعمال أن نستحضر قدرة الرئيس فى قضية حقل ظهر ، والتى رواها فى افتتاح المؤتمر الاقتصادى ، لمواجهة كافة الأزمات التى تواجهنا وكذلك لتطوير الأداء الاقتصادى فى المرحلة الحالية بناء على ما تحقق من نجاحات ، وإذا كنا استطعنا تحقيق معدل نمو 9% فى ظل الأزمة العالمية الطاحنة ، ونجونا من الانكماش مثل الكثير من الدول ، فعلينا الاستفادة من المقدرات الاقتصادية المتوافرة للعمل على جذب استثمارات جديدة وتحقيق الأهداف الطموحة للدولة المصرية وللمواطنين.

وأوضح النائب محمد حلاوة أن فى مقدمة القضايا التى يناقشها المؤتمر الاقتصادى ، بحث آليات تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا فى القطاع الصناعى ، لمواجهة الاستيراد العشوائى وتوفير المنتج المصرى الذى يسد الاحتياجات المحلية ويدعم تحقيق الأهداف الموضوعة للصادرات المصرية والوصول إلى مائة مليار دولار سنويا.