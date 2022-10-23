مواطنو بنى سويف يتابعون المؤتمر الاقتصادى: «ربنا يخليك يا ريس» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - احتشد المئات من المواطنين فى محافظة بنى سويف، لمتابعة المؤتمر الاقتصادى وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى كشفت حجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى المسألة الاقتصادية.





وشكر المواطنين الرئيس السيسى، وأعربوا عن سعادتهم بالمؤتمر الاقتصادى، وقالت إحدى المواطنات، موجهة حديثها للرئيس السيسى: "ربنا يخليك لمصر وشعبها".

وأشاد المواطنون بالمشروعات الاقتصادية التى أعلنت عنها الدولة خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة، كما أشادوا بمشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة من نوعها فى العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.