مواطنو الغربية يتابعون المؤتمر الاقتصادى: شكرا للرئيس السيسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تابع المئات من المواطنين فى محافظة الغربية، جلسات اليوم الأول فى المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، خصوصا كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى فند فيها تحديات الدولة المصرية الاقتصادية، خلال الفترات السابقة والحالية.





وأكد المواطنون أن المؤتمر الاقتصادى، يطلع المواطنين على كافة التفاصيل الخاصة بالوضع الاقتصادى المصرى.

وشكر المواطنون الرئيس السيسى، خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الاقتصادى بعد تثبيت سعر البنزين رغم الظروف العالمية الصعبة. وأشاد المواطنون بالمشروعات الاقتصادية التى أعلنت عنها الدولة خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة، كما أشادوا بمشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة من نوعها فى العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه. وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.

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