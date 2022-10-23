”التأثيرات المناخية على مصر” .. ندوة عقدتها مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بعقد ندوة توعية بعنوان (التأثيرات المناخية على مصر) بفندق صن دايز بلاسيو، في إطار مبادرة "المناخ مسئوليتي" بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخcop27 المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل.

وقال سعيد عبد الراضي مدير المديرية أن الندوة تناولت أهمية السلامة والصحة المهنية لحماية البيئة والحفاظ عليها من كافة المؤثرات السلبية، فضلا عن وأثر التغيرات المناخية على المنشآت ، وأهمية نشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين العمال .

وأشار الى أن الندوة تناولت أيضا ضرورة الإهتمام بإستخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والاتجاه نحو سلوكيات الحد من استهلاك الطاقة والاتجاه نحو الاقتصاد الاخضر، مما ينعكس على البيئة المحيطة ،ويحد من تغيرات المناخ ويعد فرصة مواتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حاضر في الندوة محمد رفعت مدير مكتب السلامة والصحة المهنية التابع للمديرية، بحضور عماد رجب مدير إدارة التوجيه الفنى ، وجرجس مرزق ومفتشى مكتب عمل الغردقة وعدد من ممثلى المنشأة والعاملين بها .