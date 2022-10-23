زيارة وفد المستشفى الجوي التخصصي لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ومستشفى النصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - استقبل فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وفدًا رفيع المستوى من المستشفى الجوي التخصصي ترأسه اللواء طبيب حسام عبدالله، نائب مدير المستشفى الجوي التخصصي.

يأتي ذلك في إطار الإطلاع على آليات الميكنة وأعمال التحول الرقمي المطبقة بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، بهدف تناقل الخبرات بين الجانبين، والاستفادة من التجربة المتميزة لمشروع التأمين الصحي الشامل.

فيما شملت الزيارة التفقدية فرع الهيئة ببورسعيد ومستشفى النصر التخصصي ببورسعيد

رافق وفد المستشفى الجوي التخصصي، كل من:-

اللواء هشام شندي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي

د. مي المليجي مدير إدارة ميكنة النظم والتطبيقات بهيئة الرعاية الصحية.

وكان في استقبال وفد المستشفى الجوي التخصصي، من فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، كل من:-

د. مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

د. سارة كراوية مدير المكتب الفني بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

د. ولاء همام مدير إدارة النظم والمعلومات بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.