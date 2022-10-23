القوى العاملة : إنتهاء التدريب على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية الاختبار النهائى للبرنامج التدريبي على مهنتى التفصيل والحياكة والتوصيلات الكهربائية لـ 23 متدرب ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة بعد نقلها إلى قرية طحا نوب – مدينة شبين القناطر ضمن مبادرة " مهنتك مستقبلك " والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

جاء ذلك في بيان صحفى عن وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين ، أوضحت فيه انها تلقت تقريراً من مديرية القوى العاملة بالقليوبية ، بشان انتهاء البرامج التدريبية التى تم تنفذها بوحدة التدريب المتنقلة بعد نقلها إلى إحدى قرى المحافظة ، ليصبح إجمالي الدورات المنفذة 5 دورات بوحدة التدريب المتنقلة على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظة بواقع دورتين على مهنتى (التفصيل والحياكة- كهرباء تركيبات) ، ودورة واحدة للسباكة الصحية .

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية في تقريرها، أن الوحدة استكملت أعمالها بقرى شبين القناطر التي بدأت من قرية الاحراز وانطلاقاً لقرية المريج وقرية الشوبك وقرية كفر شبين وصولاً لقرية طحا نوب وهى مقر الوحدة الان ، وبلغ عدد المتدربين الخريجين من برامجها التدريبية فى مهنة التفصيل والحياكة 26 متدرب ، ومهنة كهرباء تركيبات 18 متدرب ، وبرنامج وفى مهنة السباكة الصحية 6 متدربين ، وذلك ضمن خطة التدريب للعام المالي 2022/2023 .