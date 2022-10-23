السيسى: لدينا خارطة طريق صعبة تحتاج إلى سنوات عمل شاقة وطويلة

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، اليوم الأحد، أن قدرات الدولة المصرية لم تكن قادرة على تلقى الضربات الهائلة التى واجهتها مثل حروب اليمن و6 أكتوبر وموجات الإرهاب المختلفة، والتى كانت بلا شك أرضية لتفريغ والقضاء على القدرة وهو ما انعكس على التحديات بالسلب، متابعا: "أنا كنت بقول للناس 2011 كانت إعلان وفاة الدولة المصرية وناس كتير زعلت، الشعب عايز يغير ومش شايف أمل فتحرك، بس عايز أقول حاجة إن مظاهرات 2011 و2013 تحركت من أجل التغيير، بس بقول للناس محدش قال إن التظاهر فى دولة معينة لمدة العامين الماضيين خلى الدولار مش موجود فى البنوك ودى الحقيقة، وكان فيه ناس بتصقف فى الشارع، الدولة دى مستقرتش لغاية دلوقتى وكل أرصدة المودعين بالدولار راحت".

وتابع: "لما تحركنا فى 2011 و2013 كنا مستعدين لتكلفة التغيير، واللى تقدر بـ477 مليار دولار، إحنا لازم نخلص مع بعض.. اوعى حد يقولى اطلع أنت خلصها، فى حملة 2014 لم أقل أنا لها ولم أعطى وعود جميلة".