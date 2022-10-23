السيسى: طريقنا ومسارنا هو ما عاهدنا عليه الله

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، اليوم الأحد، أن الفكرة كانت فى استراتيجية المحاور المتوازية، متابعا: "بقاء وتنمية، إصلاح القاهرة وبناء قاهرة أخرى، إصلاح القديم وبناء الجديد، إحنا ماشين بالتوازى عشان الدنيا تتغير".
معقبا: "طريقنا ومسارنا هو ما عاهدنا عليه الله، وبقول ده مسار دولة بشعبها، طريقنا هو الحلم والعمل والأمل، طريق يتسع للجميع".
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