السيسى: الدولة حكاية كبرى تحتاج إلى قراءات ووعى لإدراك معناها

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، اليوم الأحد، أن مصر مرت بتجربة صعبة نعيشها حتى الآن، متابعا: "حالة التشكيك مستقرة فى وجدان الدولة المصرية منذ 80 عاما، وهذه الحالة يتم تغذيتها باستمرار وهو ما يؤثر على الرأى العام والقدرة على الصمود".

واستطرد: "كنت أتمنى يكون فى صدق أمام الصدق، قسما بالله لم أتحدث كذبا قط، وكنت أتمنى يكونوا صادقين فى تناولهم، محدش جرب إنه لما يتولى إنها تخرب منك وإنه يقابل ربنا وهو مضيع 100 مليون عشان مش عارف، هو مش قادر ولا مش عارف؟، مش عارف ولا قادر، الدولة دى حكاية كبيرة قوى، عايزه من المهتمين بالموضوع قراءات كتيرة لسنوات عشان يعرفوا يعنى إيه دولة، ويكون هناك قرار إلهى إن الدولة تستمر ومتروحش، وأنا أقدر أطمئن إن ده موضوع بالنسبالى ربنا عمله لبلدنا".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.