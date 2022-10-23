أمطار غزيرة تضرب الدقهلية (صور)

جدة - نرمين السيد - وأربكت الأمطار، حركة مرور السيارات والمواطنين، وتكدست الشوارع الرئيسية، وتوقفت حركة الصيد ببحيرة المنزلة بسبب نشاط الرياح.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة، اليوم الأحد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على الأنحاء كافة.

وأوضحت الهيئة، أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وخفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على السواحل الشرقية وشمال سيناء ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى.

وسجلت درجات الحرارة القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والدقهلية العظمى 29 والصغرى 18.