5300 جلسة علاج طبيعى بمستشفى طيبة التخصصى فى الأقصر خلال شهر

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان -فى بيان اليوم الأحد- إن جلسات العلاج الطبيعى بمستشفى طيبة التخصصى، تنوعت ما بين جلسات (تنبيه العضلات والأعصاب، قاتل الألم، تمرينات علاجية متنوعة، التأهيل الحركى لحالات الشلل الدماغى، جلسات العلاج بالموجات التصادمية).

وأضافت أن قسم العلاج الطبيعى بمستشفى طيبة التخصصى بالأقصر، يحتوى على أحدث الأجهزة الطبية لتقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية، على يد مجموعة من أمهر الأطباء والمتخصصين لمساعدة المرضى على التعافى فى أسرع وقت ممكن.

وتابعت، أنه يعتبر العلاج الطبيعى أحيانا مكمل لبعض العمليات التى يتم إجرائها لعلاج مشاكل أو إصابات فى العظام والأعصاب، كما يساعد العلاج الطبيعى فى دعم الأجسام الضعيفة نتيجة تعرضها لحوادث أو إصابات لمساعدتها فى الحصول على مرونة وقوة عضلية.

ولفتت الهيئة، إلى أنه يعمل قسم العلاج الطبيعى بمستشفى طيبة التخصصى بالأقصر يوميا ماعدا الجمعة من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة العاشرة مساء، تحت إشراف الدكتور حسين عبدالسلام، استشارى العلاج الطبيعى بمستشفى طيبة التخصصى.

ونوهت بالاستفادة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بخدمات العلاج الطبيعى بمستشفى طيبة التخصصى بالأقصر، عن طريق جواب الإحالة من مركز أو وحدة طب الأسرة التابعين لها، والاتصال على الخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.