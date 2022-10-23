محافظ أسوان يتابع أعمال «حياة كريمة» فى غرب إدفو

جدة - نرمين السيد - شدد أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة)، وذلك من أجل دفع نسب ومعدلات التنفيذ مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول وضمان الإنتهاء منها وتسليمها فى أقرب وقت ممكن لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب داخل جميع النجوع والقرى المستهدفة.





وأكد المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة، مواصلة الجولات الميدانية لتفقد 14 مشروعا بقرية الكلح غرب بمركز إدفو ليستفيد منها أكثر من 75 ألف من المواطنين والأهالى موزعين على 17 قرية فرعية وتابع ونجع.

وأشار إلى أنه تم تفقد مشروع تطوير مكتب بريد الكلح غرب ومكتب بريد الكرنك والذى تم الإنتهاء منهما وبدء تشغليهما لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى تفقد مشروع تبطين ترعة الصعايدة، وتطوير ورفع كفاءة سور مدرسة كلح الجبل الإعدادية بنسبة 100% لكل منهما، علاوة على تفقد مشروعات إنشاء مركز شباب كوم الأمير وإنشاء مجمع الخدمات الحكومية وإنشاء المجمع الزراعى بنسبة 95%.

وأوضح أنه تم تفقد مشروع إنشاء وحدة الإسعاف بنسبة 90%، ومشروع توصيل خطوط وشبكات الإنحدار للصرف الصحى بنسبة 85 %، لافتاً إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات المحافظ لتكثيف الجهود المبذولة والإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

فى سياق متصل، يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه رئيس الجمهورية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، مؤكدة أنه بمشاركة علماء الأوقاف وبالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم 18 من جلسات الدوار التى استهدفت توعية 900 سيدة ورجل من أهالى 6 قرى بمركزى إدفو وكوم أمبو.

وأشارت إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى دعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والاجتماعى للمرأة ولباقى أفراد الأسرة.