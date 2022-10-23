السيسى: إعادة هيكلة الدولة تتم بهدوء شديد لكل المؤسسات

وأضاف السيسى، خلال المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، اليوم الأحد، أن إعادة هيكلة الدولة إجراء يتم بهدوء شديد جدا لكل المؤسسات "بدون شوشرة"، متابعا: "أول قرار كان من 7 سنين لما قولت مفيش حد يتعين تانى فى الحكومة، وقالوا راجل صعب قوى، مش اتعين 1.5 مليون شخص فى 2011 فى موازنة دولة مش قادرة وتم رفع المرتبات حينها من 80 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه".
وأوضح أن تكلفة الإصلاح كانت تزداد يوما بعد يوم وأصبح تجاهل الأزمات وتشابكها يمثل حالة من الإحباط واليأس لدى الأغلبية و"ليس فى الإمكان أحسن مما كان".
وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.
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