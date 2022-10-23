الرئيس السيسي: الإسلام السياسي فى 2013 تسبب فى موجة الإرهاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 02:30 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الإرهاب الذي شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، قائلا: "حد يقولي أحداث 2011 و2013 السبب.. أه لأنها أتاحت الفرصة للإسلام السياسي.. لما وصل وفشل مش اعترف بالفشل.. ابتدي يحمل الدين إننا ضده.. إننا ضد الدين.. وبعدينا استعدنا كلنا.. وبيطلب بالمصالحة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي: "لغاية دلوقتي لو جيت الفرصة مش هيستني.. أنت كإسلام سياسي عندك تمييز في فكرك أنك الأصح.. ولما وصلوا للحكم.. البلد فكت بقي وضربوا الأقسام والمديريات.. وخطف السيارات.. ولما اتحلت المسائل.. هل التمن ادفع من جانب الدولة وشعبها.. أرجو نحط ده فى الاعتبار.. ده مسار ماشين فيه مع بعض.. لا تنتهي التحديات لأي دولة في العالم".