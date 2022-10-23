تُعلن بالجلسة الختامية لمنتدى مصر للإعلام.. تفاصيل جائزة «الإبداع الصحفي للشباب»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 02:30 مساءً -

يعلن منتدى مصر للإعلام فتح أبواب الترشح للدورة الأولى من جائزته السنوية لـ«الإبداع الصحفي للشباب»، اليوم السبت، الموافق 22 أكتوبر 2022، وتغلق أبواب الترشح يوم الخميس، 10 نوفمبر 2022.

ويقدم منتدى مصر للإعلام الجائزة لحديثي التخرج بكليات ومعاهد الإعلام المصرية «الحكومية والخاصة» عن إنتاجهم الصحفي المتميّز، وتنقسم إلى فرعي «الصحافة المكتوبة» و«صحافة الفيديو»، ويشترط فيهما أن يكون المتقدم من حديثي التخرج ابتداءً من دفعة 2019.

يتقدم المرشحون في فرع الصحافة المكتوبة بتحقيق أو حوار أو فيتشر تتناول إحدى القضايا الاجتماعية المهمة، وتتراوح عدد كلماته ما بين 1200 و1800 كلمة، فيما يقدم المرشحون بفرع صحافة الفيديو قصة مصوّرة أو تحقيق تليفزيوني بجودة «4K» تصلح للبث عبر إحدى القنوات الفضائية، وتتناول قضية اجتماعية مؤثرة، ولا تتجاوز مدته 13 دقيقة. ويكمن أن يكون العمل المقدم مشروع تخرج ويشترط ألا يكون قد سبق نشره. وتخضع الأعمال المقدّمة لتقييم لجنة تحكيم الجائزة المشكّلة من عدد من كبار الصحفيين المصريين.

تسمح الجائزة بمشاركة خريج أو أكثر في العمل الصحفي الواحد، ويشترط في الأعمال الجماعية حضور جميع المتقدمين المذكورة أسماؤهم في طلب التقديم فعاليات المنتدى لعرض أعمالهم

واستلام الجائزة في حالة الفوز، على أن يلتزم المشاركون بمهنية العمل وتوافقه مع قواعد وأدبيات وأخلاقيات العمل الصحفي، ويتم استبعاد الأعمال الحاصلة على جوائز سابقة.

يعلن منتدى مصر للإعلام، الأعمال الفائزة، ويكرم الفائزين خلال الجلسة الختامية يوم 28 نوفمبر المقبل، ويقدم جوائز مالية إجمالية قدرها 100 ألف جنيه مصري (مقسّمة على فرعي المسابقة).

يحصل الفائز الأول في كل فرع على جائزة مالية قدرها 25 ألف جنيه، والحاصل على المركز الثاني على 15 ألف جنيه، أما الفائز بالمركز الثالث فيحصل على جائزة قدرها 10 آلاف جنيه، وتنشر الأعمال الفائزة في الإصدارات الصحفية والتليفزيونية والمنصات الرقمية التابعة لشركاء المنتدى الإعلاميين.

ويتلقى الصحفيون المرشّحون للقائمة القصيرة، في فرعي الجائزة، تدريبات مجانية مكثفة على مدار العام مقدمة من إدارة منتدى مصر للإعلام، تقديرًا لتميزهم، كما تعرض أعمالهم (وعددها خمسة أعمال في كل فرع) خلال يومي المنتدى.

وترسل الأعمال المرشحة إلى جائزة «الإبداع الصحفي للشباب» إلى البريد الإليكتروني التالي