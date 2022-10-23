الرئيس السيسي: عملنا 250 ألف وحدة للقضاء على العشوائيات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 02:30 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تحديات الدولة المصرية في ملف العشوائيات، قائلا: "اللى قالوا العشوائيات والمناطق الخطرة.. عملنا 250 ألف وحدة واتعملوا واتفرشوا والناس موجودة فيها.. هل إحنا ساكتين؟".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي: "ممكن اشيل مليون وحدة واحط مليون وحدة مكانهم من أجل تحسين حياة الناس.. مش الفكرة توفير الموارد الأساسية.. ممكن الناس تتناقش معايا وتقولي طبائع الناس مش كده.. ولو قولت كده لا اتحرك خطوة للأمام".