الرئيس السيسي: 40 مدينة جديدة أضافت لرصيد الدولة 10 تريليونات جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 02:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن نتائج ومخرجات المؤتمر الاقتصادي تمثل الدعائم والركائز لمسار الإصلاح، متابعا: "اللى هتبنوا عليه من المؤتمر ده هل يحقق النجاح من عدمه".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي: "قولت لوزير الخارجية من 6 سنين من فضلك عاوزين نخفض العدد ونقلل المرتبات.. بصلي كده وقالي فيه إيه يا فندم.. قولتله العدد والتكلفة كتير رغم أنه ما فيش أزمة وقتها.. بنتكلم عن حوكمة وهيكلة وإعادة تنظيم.. وخفض 30 % فقط وخفض مرتبات.. وما كنشي فيه أزمة.. الإصلاح الإداري اللي هيقوم بيه الجهاز الإداري للدولة ومدي كفاءة هذا الجهاز الإداري".

وأوضح السيسي إن المدن الجديدة التي تم إنشائها وعددها 40 مدينة جديدة، أضافت لرصيد الدولة المصرية ما لا يقل عن 10 تريليونات جنيه في أصولها، مضيفا: "أنا مستعد يبقى فيه لجان تتشكل وتدرس اللي أنا بقول عليه بكل شفافية".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تعقيبه بالمؤتمر الاقتصادي، أن العاصمة الإدارية التي سيتم إقامتها على 175 ألف فدان، وتجرى حاليا الأعمال حاليا على 40 ألف فدان، لم تتحمل موازنة الدولة جنيها واحدا فيها، "الشركة التي تعمل في العاصمة ستؤجر كل ما نفذته في التطوير العقاري للحكومة، وهذه الشركة بعد كل الإنفاق الذي نتحدث عنه، هناك ما لا يقل عن 42 أو 45 مليار جنيه في البنوك كاش، وفيه زيهم ائتمان عند الذين حصلوا على الأراضي".

وأكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "تحرك الدولة لمجابهة حالة العوز والفقر، كان لابد فيها من توليد قدرة للمتاح".